Große Freude bei den Kraigern beim 1:0 gegen St. Veit © Gert Köstinger

Privat pflegen Spieler des SC St. Veit und des SV Hirter Kraig untereinander noch freundschaftliche Kontakte. Auf sportlicher Ebene gehen die beiden Vereine nach dem Derby in der 2. Klasse C wohl getrennte Wege. Das geplante Freundschaftsspiel zwischen den Teams am 12. Juli wurde seitens der St. Veiter bereits abgesagt. Das bestätigt der St. Veiter Funktionär und Spieler Michael Salbrechter.