Nach Lokalderby SC St. Veit hofft weiter auf den Meistertitel

Zwei Runden vor Schluss lacht SC St. Veit von der Tabellenspitze der 2. Klasse C. Beim Lokalderby in Kraig gab es ein 1:1. Am Samstag ist das letzte Heimspiel gegen Himmelberg.