Familie Pobaschnig lud in Zusammenarbeit mit der Kärntner Milch zum ersten Hoffest nach Kappel am Krappfeld.

Von links: Bernd Pobaschnig, Lindenwirtin Ingeborg Diete mit Gatten Christoph und Tochter Jasmin, Speckkaiser Stefan Seiser und Petra Pobaschnig verkosten das Bioeis © Krappfelder Eis aus Biomilch/Christian Irrasch

Unter dem Motto „Tag der offenen Stalltüre“ lud Familie Pobaschnig - sie produziert das Krappfelder Eis aus Biomilch - in Zusammenarbeit mit der Kärntner Milch zum ersten Hoffest auf den Jörgele-Hof in Kappel am Krappfeld. Anlass war ein großer Hof-Zubau bei der Eisproduktion.