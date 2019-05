"Back to the roots"Oscar-Köchin Wieland kehrt zu Kärntner Wurzeln zurück

Gebürtige Hüttenbergerin Lisa Wieland, Küchenchefin in Pucks „Cut“ in London, stellt erstes Kochbuch vor. Im Mittelpunkt steht ihre Oma.

"Back to the roots"

Ein Jahr lang arbeitete Wieland an „Back to the roots“ © KK/Elias Jerusalem

Ihr Brotberuf, den sie beim „Hochschober“ auf der Turrach erlernte, führte Lisa Wieland (28) bereits nach Spanien, Dubai oder in die USA. Ihr Hunger nach dem Geschmack der Kindheit, bringt die Spitzenköchin wieder zurück in die Kärntner Heimat. „Back to the roots“, also „zurück zu den Wurzeln“, lautet der Titel ihres ersten Kochbuchs, das jetzt erschienen ist.