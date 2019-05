Facebook

Ein Schwerverletzter wurde ins UKH Klagenfurt geflogen - © Markus Traussnig

Ein Menschenleben hat ein Verkehrsunfall Donnerstagmittag auf der r Gösselinger Landesstraße (L 95) in Gösseling in der Gemeinde St. Georgen am Längsee gekostet. Ein 28-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk St. Veit/Glan geriet mit seinem Auto aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der Wagen prallte dort gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 41-jährigen Mann aus Völkermarkt.