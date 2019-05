Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Immer wieder gelingt es Gaunern, jemandem per Internet Geld aus der Tasche zu ziehen © FOTOLIA/DAVIDEVISON

Ein 65-jähriger Mann aus St. Veit kam über eine Internet-Kleinanzeigen-Plattform in Kontakt mit dem Verkäufer eines Minibaggers in Italien. Er überwies dem Verkäufer eine Anzahlung in der Höhe von 50 Prozent des Verkaufspreises - einen vierstelligen Eurobetrag.