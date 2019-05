Facebook

Am kommenden Mittwoch wird der neue Spar in Hüttenberg eröffnet © KÖSTINGER

Obst, Gemüse und die Feinkost stehen jetzt im Vordergrund des neuen Spar-Supermarktes in Hüttenberg. Als einziges Lebensmittelgeschäft im Ort erstrahlt dieser nun nach einer Umbauphase in neuem Glanz. Eröffnet wird am Mittwoch, dem 5. Juni, um 7 Uhr. „Der Spar-Supermarkt wurde am bestehenden Standort komplett umgebaut. Er befindet sich am Reiftanzplatz 20 in Hüttenberg. Die 256 Quadratmeter wurden nach unserem neuesten Konzept gänzlich modernisiert, unter anderem mit schönem Feinkost- sowie Obst und Gemüse-Bereich“, sagt Karl Dobrautz, Werbechef der Österreichischen Warenhandels-AG Spar.