Projern "Lustig in den Sommer" mit der Landjugend Beerenthal

Unter dem Motto "Lustig in den Sommer" lädt die Landjugend Beerenthal am Samstag zum Sommerfest in die Festhalle in Projern. Nach Auftänzen der Gastlandjugendgruppen sorgen die „VolxKrocha“ für Stimmung.