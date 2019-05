Nach 22 Jahren verändert sich der Handyshop Hofstätter und wird zum "A1 Exclusive Store". Am Freitag ab 10 Uhr gibt es eine Eröffnungsfeier.

Die Mitarbeiter des "A1 Exclusive Store" © KK/Handyshop Hofstätter

Seit 22 Jahren kennt man den Handyshop Hofstätter in der Althofner Innenstadt. Am kommenden Freitag, dem 31. Mai, eröffnet dieser nun nach einer Umbauphase als "A1 Exclusive Store" neu. "Wir wollten einmal was neues machen und uns verändern. Ab Freitag sind wir der einzige 'A1 Exclusive Store' im ganzen Bezirk", freut sich Geschäftsführer Martin Hofstätter.