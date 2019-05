Facebook

Um 6 Uhr Früh wird das Gemüse in Krappfeld geerntet © Spar/gleissfoto

Aus regionalem Anbau stammen bei Spar in Kärnten die Schätze der Natur. Ab sofort gibt es bei Spar, Eurospar und Interspar in Kärnten wieder das frische Gemüse vom „Kärntner Gemüseland“ aus dem Krappfeld. „Das Gemüse wird um 6 Uhr in der Früh am Feld geerntet und sogleich die kurze Strecke von 20 km in die Spar-Zentrale nach Maria Saal geliefert, wo es um ca. 10 Uhr ankommt. In den Spar-Supermärkten ist das frische Gemüse schließlich schon ab 13.45 Uhr verfügbar. Schneller und frischer geht es eigentlich nur mehr aus dem eigenen Garten", sagt Paul Bacher, Geschäftsführer für Spar Kärnten und Osttirol.



Das "Kärntner Gemüseland" ist seit nunmehr 5 Jahren exklusiver Lieferant von Spar in Kärnten, blickt aber auf eine lange Tradition im Gemüseanbau zurück. „Meine Familie liefert schon seit über 60 Jahren an die Spar in Tirol. Mein Handwerk habe ich von meinem Vater und von meinem Großvater gelernt“, so Romed Wopfner, Geschäftsführer vom „Kärntner Gemüseland“.