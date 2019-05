Das neu gegründete St. Veiter Duo „Dyl’Art“ gab im Steyrerhof ihr erstes Konzert. Mehr als 100 Gäste erlebten die Ehrbezeugung von Peter Jug und Claus Pingist an einen großen Künstler der Gegenwart.

Pingist (links) und Jug wandelten auf Dylans Spuren © Privat

Ein musikalisches Debüt wurde am Freitagabend im St. Veiter Steyrerhof gefeiert – und zwar das erste Konzert der heimischen Gruppe „Dyl’Art“. Hinter diesem ungewöhnlichen Namen verstecken sich die beiden Musiker Peter Jug und Claus Pingist, die sich den Werken des amerikanischen Musikers und Lyrikers Bob Dylan verschrieben haben. An die 120 Dylan-Fans waren in den Steyrerhof gekommen, um beim „Dyl’Art“-Debüt mit dabei zu sein, darunter auch der Steyrerhof-Besitzer und Schönheitschirurg Harald Moshammer, Tierarzt Wolfgang Liebich, der Bruder des Musikers Max Jug mit Gattin, der St. Veiter Kinderarzt Peter Kurnik, der Dylan-Experte Wolfgang Peternell, der „Lazybones“-Musiker Rudi Wette, Frächter Manuel Mattersdorfer, Künstler und Weltumsegler Harald Klärner, Wimitz-Bauereichef Seppi Habich, „Ontörner“ Otto Kuhs sowie Diplom-Ingenieur Peter Steiner.