Unter prüfendem Blick Taucher standen am Längsee im Einsatz

Unterwasserarbeiten wurden durchgeführt © KK/EOBV

Heben, bergen, schrauben und bohren – alles unter Wasser in fünf bis sieben Meter Tiefe. Das haben am Samstag Einsatz- und Berufstaucher am Längsee geübt. „Ziel war nicht nur die fachliche Weiterbildung der Taucher, sondern auch die Forcierung der Zusammenarbeit innerhalb der Hilfsorganisationen“, sagt Stefan Arnesch (37) aus Straßburg vom Ersten Österreichischen Berufstauchlehrerverband, der einzig staatlich ermächtigte Tauchverband in Österreich. „Wir sind aktiv im Wasserdienst der Hilfsorganisationen, aber auch bei Spezialeinheiten der Polizei und des Militärs tätig. Und das zum größten Teil alles ehrenamtlich“, sagt Arnesch, seit drei Jahren Berufstaucher.