Melanie Gössinger (links) und Egon Nussbacher (rechts), vom Unfallverhütungsdienst der AUVA mit Patrick Ebner und Werner Elsbacher von der Berufsschule (Zweiter und Dritter von links) © AUVA/RAINER GRYC

Beim Bundesfinale des „Großen Sicherheitspreises für Maurer- und Zimmereilehrlinge“ der AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) traten die besten Lehrlinge der österreichischen Berufsschulen für Bau und Zimmerei an, um ihr Fachwissen über Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz unter Beweis zu stellen. Die Baubranche zählt zu den unfallträchtigsten Branchen. Jeder sechste Verunfallte war ein Lehrling. Zweitbester Maurerlehrling und somit bester Kärntner wurde Patrick Ebner, der die Fachberufsschule in Völkermarkt besucht.