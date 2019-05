Die multimediale Ausstellung „Going Görtschitz“ wurde im Gemeindeamt in Brückl eröffnet.

Going Görtschitz

Am Donnerstag wurde die Ausstellung im Gemeindeamt Brückl eröffnet © RM KÄRNTEN MITTE/KK

Stimmen und Hörbilder versetzen die Besucher in eine beeindruckende Klangwelt, die Görtschitz weist als Lebensader am Boden den Weg durch eine Ausstellung der besonderen Art: Am Donnerstagabend erfolgte im Gemeindeamt Brückl die Eröffnung der Ausstellung „Going Görtschitz“.