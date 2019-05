330 Schüler aus AHS uns NMS konnten beim Berufs-Speed-Dating in St. Veit rund 60 verschiedene Berufsfelder kennenlernen.

Am Mittwoch wurde beim AMS St. Veit Berufs-Speed-Gedated © KK/BBOK

Im Auftrag von Arbeitsmarktservice (AMS), Land Kärnten und Industriellenvereinigung (IV) organisierte die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) am 22. Mai am Parkplatz des neuen AMS Gebäudes in St. Veit ein Speed-Dating. Rund 330 Schülern der 7. und 8. Schulstufen der NMS und des BG/BRG St. Veit, der NMS Metnitz, der NMS Straßburg, der NMS Althofen und ungefähr 60 Berufsvertretern aus dem Bezirk.