Grasdorf Kameraden der Feuerwehr Treffelsdorf laden zum Fest

Am Samstag veranstaltet die Feuerwehr Treffelsdorf ihr Fest in der Festhalle in Grasdorf. Für Stimmung auf dem Tanzboden sorgen "Die Edlseer“. Um 15 Uhr finden „Feuerwehr-Highlandgames“ statt.