Eines der ersten Gruppenfotos der FF St. Veit im Jahr 1905 © KK/FF St. Veit

Feuer! Es brennt!“ hallte es im Jahr 1869 durch St. Veit. Ein schreckliches Feuer brach in diesem Jahr nicht nur in den Stallungen der Herzogburg, sondern wenige Tage später auch im Dechantstadl aus. Diese und auch viele weitere Feuer in den Jahren zuvor, führten 1869 zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr (FF) St. Veit, die in den ersten Jahren schließlich in den genannten Gebäuden untergebracht war. Nun feiert die FF der Stadt St. Veit ihr 150-Jahr-Jubiläum mit einer großen Feier an diesem Wochenende.

