Mostbarkeiten Sein Apfelsaft ist „vom Feinsten“

Wette überzeugte bei den Mostbarkeiten mit seinem Apfelsaft © Simone Dragy

Vom Feinsten! So muss das Obst für das Pressen von Paul Wettes Fruchtsäften sein. Rund 30 Apfelbäume befinden sich um seinen Hof in Salchendorf bei Brückl. Jährlich werden Tausende Liter an Apfelmost und Apfelsaft in Flaschen abgefüllt. Und jährlich wird er dafür auch ausgezeichnet.

Zuletzt holte er für seinen Apfelsaft bei den 25. Mostbarkeiten im Zogglhof in St. Paul im Lavanttal zum ersten Mal den Landes- und Alpen-Adria-Sieg. „Ich habe nicht damit gerechnet und freue mich, dass ich mit 67 Jahren noch diese Auszeichnung erhalte“, so Wette, voriges Jahr auch mit der Genusskrone ausgezeichnet.

Neben der Mutterkuhhaltung und der Schweinemast für den Eigengebrauch wird seit 35 Jahren auf Wettes Hof Obst verarbeitet. „Die Hygiene und die schnelle Verarbeitung sind sehr wichtig“, weiß der Görtschitztaler. Unterstützt wird er von seiner Frau Gertrud (63), Verwandten und Bekannten. „Paul hat das Pressen einfach im Gefühl. Er macht es sehr gewissenhaft und kontrolliert alles mehrmals selbst. Man schmeckt die Frucht heraus“, lobt Frau Gertrud die Leistung ihres Mannes.

Innerhalb von sieben Stunden sollte der Fruchtsaft abgefüllt sein. „Je länger es dauert, umso schlechter ist es. Natürlich hängt der Erfolg der Ernte auch vom Wetter ab. Voriges Jahr hat anscheinend alles gepasst“, sagt Wette.