Sichtlich mit Freude am Musizieren: Jug (links) und Pingist © KK/PRIVAT

Da haben sich zwei gefunden: Im Oktober des Vorjahres ging Peter Jug in das Musikgeschäft „ProMusic“ in St. Veit und probierte mit Bob-Dylan-Songs Gitarren aus, als „ProMusic“-Betreiber Claus Pingist plötzlich mitspielte. „Es war“, sagt Jug, „total cool. Und da ist es passiert, Dyl’Art wurde geboren.“ Seither spielen die beiden vor allem Dylan. Oder besser gesagt, sie „zitieren“ ihn. Jug: „Unser Anspruch ist es, ihn so zu performen, dass man sagen kann: ,Das ist Dylan, eindeutig‘ – obwohl wir anders spielen als er.“ Wie es klingt, wenn die St. Veiter Jug und Pingist zusammen Dylan „zitieren“, kann man am Freitag im Steyrerhof in St. Veit das erste Mal live erleben. Ihre Band Dyl’Art gibt ihr Debüt. Pingist: „Wir spielen aber nicht nur Dylan, zum Beispiel gibt es auch eine Tom-Petty-Nummer und eine instrumentale Überraschung.“

