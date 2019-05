Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In einer Kurve kam der Laster von der Straße ab. Der Fahrer wurde verletzt, aus dem Fahrzeug trat Heizöl aus © KK/BFK

Der Fahrer eines mit Heizöl befüllten Tanklasters kam am vergangenen Donnerstag in St. Salvator in einer Kurve mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Der Laster stürzte in einen Acker und kam seitlich zum Liegen. Weil rund 3000 Liter Heizöl ausflossen, musste es schnell gehen.

Das mit Öl kontaminierte Erdreich wurde ausgehoben, der Rest des im Lkw verbliebenen Öls wurde umgepumpt. „Wir konnten die Lage relativ schnell unter Kontrolle bringen“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai. Jetzt, einige Tage nach dem Unfall, sind alle Arbeiten, was den Schutz der Umwelt und auch die Reinigung des betroffenen Erdreichs betrifft, abgeschlossen: „Es ist im Prinzip alles fertig“, sagt Johannes Striedner, Unterabteilungsleiter in der Abteilung 8 des Landes und betraut mit den Themen „Umweltinspektion und Abfallwirtschaft“. Bis spät am Abend sei am Unfalltag dafür gearbeitet worden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.