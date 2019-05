Am Mittwoch wird am Sportplatz in Straßburg der Raiffeisen Volksschul-Fußballcup veranstaltet.

Die Knirpse spielen am Mittwoch in Straßburg © Fotolia/Dusan Kostic

Der Sportplatz in Straßburg ist am Mittwoch Austragungsort des St. Veiter Bezirksfinales im Raiffeisen Volksschul-Fußballcup. Sowohl bei den Buben als auch bei den Mädchen, wo sich jeweils ein Team qualifiziert, sind spannende Fußballspiele um die Teilnahme am großen Finale am 12. Juni auf dem SAK- Platz in Klagenfurt zu erwarten.