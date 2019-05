Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Abfahrt für die Monteure nach der Montage der Figur auf Masten 119 © KELAG/WASCHNIG/KK

Stolze 2,40 Meter groß, die Figur hat Gardemaß. Seit kurzem ziert eine Skulptur des Künstlers Werner Hofmeister, auch Betreiber des Museums für Quellenkultur, einen Strommasten der Kelag. Seit sich der Engel - oder die himmlische Figur - am Strommast festhält, könne man sich die Frage stellen "was speist denn die Figur dort ein?", sagt Hofmeister. Dessen jüngste Arbeit, die Kunstinstallation "Input" steht übrigens hinter der Aktion am Masten 119 der Kelag 20 kV Hochspannungsleitung in Klein St. Paul.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.