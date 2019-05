Am kommenden Freitag, den 24. Mai, wird in die Galerie Herzogburg zur Finissage und Katalogpräsentation der Ausstellung "Exit 27" geladen.

Der Ist-Zustand oder zur Zukunft Europas sind Thema der Ausstellung © KK/anaerobic_art

57 Künstler aus Österreich, Italien, Slowenien, Deutschland und Ungarn zeigen bei der Ausstellung "Exit 27" ihre Werke zum Ist-Zustand oder zur Zukunft Europas. Am kommenden Freitag, dem 24. Mai, ab 18 Uhr wird zur Finissage der Ausstellung in die Galerie Herzogburg in der Burggasse St. Veit geladen.