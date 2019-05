Ungewöhnlicher Zwischenfall am Freitagnachmittag mitten in St. Veit. Mehrere Polizisten konnten Angreifer überwältigen. Er wurde in die Psychiatrie eingeliefert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Zahlreiche Passanten trauten am Freitagnachmittag in St. Veit/Glan ihren Augen nicht. Sie wurden Zeugen eines ungewöhnlichen Vorfalls: Gegen 15 Uhr ging ein junger Mann in den Kreisverkehr an der Kreuzung Ossiacher Straße/Klagenfurter Straße. In der Verkehrsinsel hob er einen rund 30 Kilogramm schweren Stein auf und rannte zur Polizeiinspektion (PI), die nur wenige Meter vom Kreisverkehr entfernt ist. Dort schlug er mit dem Stein mehrmals auf zwei vor der PI parkende Streifenwagen ein. Nachdem er die Scheiben der Pkw eingeschlagen hatte, nahm er den Stein wieder aus den Autos und demolierte damit das Dach und die Karosserie.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.