Am Donnerstag lud die Herzogstadt wieder zur Sportlerehrung in die Blumenhalle. 170 Athleten waren dabei.

ÖSV-Ass Katharina Truppe mit Bürgermeister Gerhard Mock (links) und Stadtrat Manfred Kerschbaumer © Wilfried Gebeneter

Bereits seit 30 Jahren ehrt die Stadt St. Veit alljährlich ihre Sportasse. Am Donnerstag ging anlässlich des runden Jubiläums ein rauschendes Fest über die Bühne. „Wir können von den Spitzensportlern in unseren Reihen sehr viel in Bezug auf Zielstrebigkeit sowie mentale und körperliche Fitness lernen“, sagte Bürgermeister Gerhard Mock, der gemeinsam mit Vizebürgermeister Martin Kulmer und Stadtrat Manfred Kerschbaumer die Ehrungen vornahm.