Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz © KK/BFK

In Mayerhofen in St. Salvator bei Friesach stehen derzeit mehrere Feuerwehren des Bezirkes St. Veit im Einsatz. Auf der Metnitztal Straße (L 62) kam heute, Donnerstagvormittag, ein voll beladener Tankwagen bei einer Kurve aus noch unbekannter Ursache von der Straße ab, stürzte in einen Acker und kam dort seitlich zum Liegen. "Mehrere tausend Liter Heizöl sind ausgetreten. Wir haben die Lage so weit unter Kontrolle", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.