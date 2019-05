Facebook

Der Blick im Görtschitztal soll in die reichen. "Domus Futura" steht dafür © Markus Traussnig

Das Thema des gesellschaftlichen Zusammenhaltes ist wichtig. Auf ,Domus Futura’ wollen wir eine Geschichte des Gelingens erzählen“, so die promovierte Theologin und Wirtschaftsethikerin Ramona Maria Kordesch. Die 32-jährige Auslandskärntnerin kehrt nun an jenen Ort zurück, an dem das „Domus Futura“, das Haus der Zukunft, steht: Das Jagdhaus vulgo „Bäck“ in Kirchberg im Görtschitztal, wurde zum Bildungshaus aus- und umgebaut. Es ist Sitz der gemeinnützigen Stiftung „Societas Futura. Gesellschaft Gestalten“, deren Vorstandsvorsitzende die Wissenschaftlerin ist. Ramona Maria Kordesch leitet das "Haus der Zukunft" - Domus Futura. © KÖSTINGER