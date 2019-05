Fest am Samstag Turnverein Friesach ist seit 120 Jahren in Bewegung

Der Turnverein Friesach feiert am Wochenende das 120-Jahr-Jubiläum. 50 Jahre ist der jetzige Obmann bereits mit an Bord, der älteste aktive Turner ist 91 Jahre alt.

Fest am Samstag

Aufnahme des Turnvereines aus dem Jahr 1912 © KK/Turnverein

Wer rastet, der rostet! Das kann den Friesacher Turnern wohl nicht so schnell passieren, schließlich blickt der Turnverein heuer bereits auf 120 Jahre seines Bestehens zurück.

Nicht ganz die Hälfte davon – immerhin 50 Jahre – ist der jetzige Obmann Heinz Gurmann schon dabei: „Ich kam als junger Volksschullehrer nach Friesach und wurde gefragt, ob ich bei einer Kindergruppe des Vereins Vorturner sein will. Seitdem gehöre ich dem Turnverein an und leite ihn seit 26 Jahren als Obmann.“