Ebersteiner Landjugend freut sich über den zweiten Platz © KK/Landjugend Eberstein

Am Samstag ging der 4er-Cup der Landjugend Kärnten in Ebenthal über die Bühne. Kreativität, Wissen und Geschicklichkeit waren gefragt. „Viel Spaß beim Lösen der Aufgaben!" Mit diesen Worten entließ Landesagrarsprecher Christian Wuzella die 19 Teams in den Wettkampf.