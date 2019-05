Ein mobiles Puppentheater von St. Veiter Volksschülern ist Lernen und Stadtbelebung zugleich. Im Juni spielen die Kinder ihr Stück in der Stadt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die kleinen Schauspieler fertigen alle Figuren für das mobile Theater selbst, sprechen die Rollen und musizieren auch © Lisa Engel(honorarfrei)

Den Begriff „Kommunale Intelligenz“ prägte der deutsche Gehirnforscher Gerald Hüther in einem 2013 erschienenen Buch. Die Potenzialentwicklung in Städten meint er damit – durch Projekte und Aktivitäten von Bürgern, die Miteinander und Lebendigkeit bringen. Auch Kinderprojekte meint Hüther damit. Die helfen ihrerseits den Kindern, ihr Potenzial voll zu entfalten. „Mach’ doch ein Puppentheater“, meinte er deshalb in einem Gespräch bei einer Veranstaltung zu Lisa Engel. Engel, Fotografin und Künstlerin aus Mölbling, nahm die Idee auf und fand mit der 2M Klasse von Lehrerin Eva Petschnig der St. Veiter Volksschule einen begeisterten Partner.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.