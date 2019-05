Während Cup Dieb fuhr mit Motocrossmaschine ab

Auf dem Veranstaltungsgelände in Mairist wurde am Samstag eine weiße KTM gestohlen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis.

Die Maschine hat einen Wert von mehreren Tausend Euro (Sujetfoto) © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ David Rodriguez)

Seine Teilnahme an einem Motocrosscup in Mairist hat sich ein 21-jähriger St. Veiter wohl anders vorgestellt. Am Samstag kurz nach 17.30 Uhr stahl ein bislang unbekannter Täter auf dem Veranstaltungsgelände die Motocrossmaschine und den Helm des 21-Jährigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis.