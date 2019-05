Sigurd Hochfellner will die Burgruine Kaisersberg verkaufen. Sie wird um 290.000 Euro angeboten - mit 80.000 Quadratmetern Burgberg.

Sigurd Hochfellner, gebürtiger Leobener, ist unter anderem Schlossherr von Eberstein im Kärntner Görtschitztal © Weichselbraun

Kinder sind es, die gerne ihre Burgen bauen. In der Sandkiste. Am Strand. Im Garten: Die Faszination Burg ist für die Kleinen riesig. Manche Menschen lässt diese Begeisterung für die mächtigen Bauwerke nie mehr los – ein Leben lang. Sigurd Hochfellner ist einer von ihnen: Der Arzt ist Burgenliebhaber mit Herz und Seele. Seine Burgen sind massiv. Stabil. Die mittelalterliche Wehrhaftigkeit ist ihnen auch heute noch anzusehen. Der gebürtige Leobener ist der Schlossherr von Eberstein im Kärntner Görtschitztal und von Schloss Emmersdorf in Klagenfurt.