Die Hauptmärkte der Firma waren Algerien und Libyen © Markus Traussnig

Am Dienstag wurde über das Vermögen der Firma "WWD Holzexport Ges.m.b.H" in Brückl ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Von der Insolvenz sind ein Dienstnehmer und 23 Gläubiger betroffen. Die Passiva belaufen sich laut Kreditschutzverband 1870 auf 4,5 Millionen Euro, die Aktive ebenfalls auf 4,5 Millionen Euro.