"Aus" für den Ticketschalter am Bahnhof St. Veit © Simone Dragy

Die ÖBB schließen mit 4. Mai den Ticketschalter am Bahnhof in St. Veit. Kunden erhalten ihr Ticket künftig beim ÖBB-Partner "Mobilitätsbüro Glantal", im Reisebüro Hofstätter in der Bahnhofstraße 34. Die Ticketautomaten am Bahnhof bleiben weiterhin in Betrieb. Wer beim Automaten Hilfe benötigt, kann den Kundenservice unter der Nummer 05 1717 25 kontaktieren.