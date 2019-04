Mit dem Schneefall ist es vorbei, doch die Wallfahrer sollten heuer Regenjacken einpacken: Während es in der Nacht auf Dreinagelfreitag trocken bleiben dürfte, steigt am Freitag die Niederschlagswahrscheinlichkeit.

Das Wetter beim Vierbergelauf dürfte unbeständig werden (Archivfoto) © Weichselbraun

Der Vierbergelauf ist schon bei Schönwetter anstrengend, doch Regen erschwert den Marsch über Magdalens-, Ulrichs- und Veitsberg auf den Lorenziberg zusätzlich. Die gute Nachricht zuerst: Obwohl es am Sonntag in weiten Teilen des Landes geschneit hat, dürften die Wallfahrer am Dreinagelfreitag nicht durch Schneefelder wandern. "Mit dem Schneefall ist es vorerst vorbei", sagt Christian Stefan, Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg).

