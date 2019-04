Facebook

Ein Mädchen ist am Samstagabend in der Kärntner Gemeinde Eberstein (Bez. St. Veit/Glan) von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Das vierjährige deutsche Urlauberkind hatte sich auf dem Areal eines Hotels in einem unbeobachteten Moment während des Abendessens dem Hund genähert. Der Bobtail, der einem anderen deutschen Urlauber gehörte, war vor einem Appartement angeleint.