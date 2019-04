Der Totentanz in Metnitz gilt als bedeutendste Darstellung dieser Art in Österreich. Entstehungsgeschichte und Künstler sind allerdings unbekannt.

Der Metnitzer Totentanz verdeutlicht: Der Tod holt jeden © Helmuth Weichselbraun

Wenn heute von einem „letzten Aufruf“ die Rede ist, denkt man an eine Durchsage am Flughafen. Metnitz ist für die sakrale und viel ältere Variante berühmt. Das Totentanz-Fresko am achteckigen Karner neben der Pfarrkirche zeigt den allerletzten Aufruf, der uns alle früher oder später erwartet. Der Tod holt jeden - unabhängig von Rang, Namen, Vermögen und Alter, egal ob Papst, Kaiser, Ritter, Kaufmann, Koch, Nonne, Mutter oder Kind.

