Am 29. und 30. April findet am St. Veiter Hauptplatz der traditionelle Osterkrämermarkt statt.

Osterkrämermarkt St. Veit © Stadt St. Veit

Eine Woche nach Ostern findet der traditionelle Osterkrämermarkt am Hauptplatz statt. Am Montag, den 29. April und Dienstag, den 30. April bieten Fieranten aus Kärnten und darüber hinaus ihre bunte Produktpalette an. Neben Schuhe, Trachtenmode, verschiedenste Textilien sowie Handarbeitsartikel und Liköre findet man aber auch Gartendekoration, Frühlingsblumen und noch vieles mehr.