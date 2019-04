Facebook

Andrea, Franz, Benno und Marie Hinteregger (von links) mit ihrem neuen "Pumuckl Kizzl Wasser" in Bio-Qualität © Privat

Familie Hinteregger aus Liebenfels hat ein Kindergetränk kreiert, das ohne Zucker, Süßstoffe und künstliche Aromen auskommt. Jetzt haben Andrea und Benno Hinteregger, die mittlerweile in Lannach in der Steiermark leben, ihr „Pumuckl Kizzl Wasser“ weiterentwickelt: „Es ist nun Bio, geschmacklich intensiver, in einer 100 Prozent recycelten PET-Flasche und abgefüllt in Österreich.“