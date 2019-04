Der Girls' Day soll Volksschülerinnen für technische und naturwissenschaftliche Berufe begeistern. Am Donnerstag fand in St. Veit die diesjährige Auftaktveranstaltung statt.

Die Schülerinnen bauten einen Stromkreis, mit dem sie ein Lämpchen zum Leuchten brachten © Gert Köstinger

Mehrere Mädchen stehen rund um ein Mikroskop. Mit diesem schauen sie sich einen Schmetterling genau an. "Der Körper ist ja mit Haaren bedeckt", sagt eine Schülerin überrascht. Stella Laura Pisu besucht die dritte Klasse der Volksschule Sörg und ist vom Mikroskopieren begeistert: "Es würde mir gefallen, später einmal damit zu arbeiten", sagt sie mit einem Strahlen in den Augen. Wenige Meter weiter im Labor des Kompetenzzentrum Wood K plus in St. Veit an der Glan schauen sich drei Schülerinnen an, aus welchen Farben einzelne Farben zusammengesetzt sind. Unter der Anleitung von Olivia Moser, Teamleiterin von "Analytics und Methods", tröpfeln sie mit einer Pipette Wasser auf ein Blatt, auf das sie zuvor mit einem Filzstift Kreise gezeichnet haben.

