Agrar-HAK und Landwirtschaftliche Fachschule bitten am Freitag zum Ball in das Althofener Kulturhaus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wie im Vorjahr gibt es auch heuer eine Eröffnungspolonaise und eine Mitternachtseinlage © Wilfried Gebeneter

In Althofen steigen in diesen Tagen Vorfreude und die Nervosität: Morgen laden die Landwirtschaftliche Fachschule und die Agrar-HAK Althofen zu ihrem alljährlichen Schulball. Für die Schüler der LFS wird es zugleich ein Abschied, denn sie befinden sich schon in der finalen Phase ihrer dreijährigen Ausbildung.