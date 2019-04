Lama gibt an zwei Tagen "Einblick in das Herz der buddhistischen Lebenssicht".

Lama Gesche Tenzin © Kleine Zeitung

Beim einführenden Seminar, das am 3. und 4. Mai im Tibetzentrum Knappenberg über die Bühne geht, werden die wichtigsten Prinzipien der buddhistischen Philosophie und Religion dargelegt. Teilnehmer erhalten einen "Einblick in das Herz der buddhistischen Lebenssicht, Realitätsauffassung und Heilsziele. Zeitlose Weisheit, die für unsere Zeit so relevant ist wie noch nie! Dieses Seminar kann als erster umfassender Einblick in den Buddhismus dienen und die eigene Praxis immens bereichern", so Lama Gesche Tenzin, der das Seminar leiten wird. Anmeldungen sind auch online möglich.