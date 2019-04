Facebook

Hans Muhr, Rosalinde Tessmann und Ilmar Tessmann © KK/Bimashofer

Zwei besondere Geburtstagsfeiern standen am Ostersonntag auf dem Programm. Rosalinde Tessmann, Pionierin der vegetarisch-biologischen Ernährung aus St. Oswald beging ihren 82. Ehrentag. Hans Muhr, vor Jahrzehnten Wegbereiter für Bewusstseinsbildung in Sachen Wasserkultur, feierte seinen 85er. Die Feiern gingen im Biolandhaus Arche von Ilmar Tessmann in St. Oswald über die Bühne.