Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© EPA/Cezaro De Luca

Bei zwei Quad-Unfällen am Ostersonntag sind drei Männer verletzt worden: Ein 32-jähriger Mann stieß mit seinem in Slowenien gemieteten Fahrzeug in Fürnitz in der Gemeinde Finkenstein gegen eine Baumgruppe. Der Lenker aus dem Libanon wurde nach seinem Unfall auf der Kärntner Bundesstraße (B83) von der Rettung in das LKH Villach gebracht.