Auf einer steil ansteigenden Schotterstraße in Pöckstein (Gemeinde Straßburg, Bezirk St. Veit an der Glan) kam am Sonntag ein 18-jähriger Lenker aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mit einem Quad von der Fahrbahn ab und stürzte in weiterer Folge über eine Böschung wobei sich das Fahrzeug überschlug.