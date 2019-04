Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Verletzte wurde ins Klinikum eingeliefert © Juergen Fuchs

Ein 24-jähriger Pkw-Lenker aus St. Veit war am Samstag gegen 16.50 Uhr mit seinen Auto auf einer Gemeindestraße unterwegs. Er hielt, so die Polizei, nach eigenen Angaben kurz an einer benachrangten Kreuzung an, blickte nach links und rechts, um die Kreuzung dann geradeaus zu überqueren.