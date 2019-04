Auf der alten Ziegeleiwiese in Goggerwenig findet am Samstag wieder das traditionelle Hirter Osterfeuer-Fest statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Bengels reloaded" © Veranstalter

Auf der alten Ziegelwiese in Goggerwenig ist es am Samstag wieder so weit, das traditionelle Hirter Osterfeuer-Fest mit „Bengels reloaded“ (Foto) geht über die Bühne. Ab 19 Uhr fährt auch der kostenlose Shuttle-Sevice ab dem Feuerwehrtor. Eintritt sowie Parkplätze sind frei.

Osterfeuer-Fest. Samstag, 20. 4., Ziegeleiwiese in Goggerwenig, ab 19 Uhr. www.bengels.at