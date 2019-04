Facebook

Ausgangspunkt des Projektes ist das Moor, das zwischen Kurzentrum und Altstadt liegt © KK/PRIVAT

Der „Russische Bär“ und die „Große Moosjungfer“ haben eines gemeinsam: Man findet sie im Althofener Niedermoor am Ledererbach. Ist der "Bär" in Wahrheit ein sehr seltener Schmetterling und die „Jungfer“ eine große Libellenart, die es in Österreich nur an drei Orten gibt, so zeichnen sie jedoch das Moor mit ihrem Vorkommen als einzigartigen Lebens- und Naturraum aus. Dieser und das Naturgebiet rundherum soll nun über das Projekt „Nerla“ ("Naturerlebnisraum Ledererbach Althofen") als Erlebnisraum gestaltet werden, der auch für Menschen mit Beeinträchtigung geeignet ist.

