In St. Veit steht das größte Beinhaus des Landes. Rund um das zweigeschoßige Gebäude erstreckte sich einst ein Friedhof. Christus-Anblick mit echten Haaren.

Der romanische Kreisbau wurde im 12. und 13. Jahrhundert errichtet © Gert Köstinger

Wer die Geschichte der Stadt St. Veit erkunden will, kommt am alten Karner am Kirchplatz nicht vorbei. Erbaut wurde das Beinhaus im 12. und 13. Jahrhundert. Dabei handelt es sich um einen zweigeschoßigen romanischen Kreisbau. Unter den rund 50 erhaltenen romanischen und gotischen Karnerbauten Kärntens ist er der größte.