Der Hof der Familie Rinner in Althofen ist der beste Betrieb in der Kategorie „Fleckvieh“ im Bezirk. Teamarbeit ist das Geheimnis des Erfolges.

Peter Klingbacher, Hans, Gerlinde und Annelies Rinner mit Elisabeth Buchhäusl (von links) © Privat

Am Milchvieh-Betrieb der Familie Rinner vulgo Dachberger in Althofen darf man sich freuen – man zählt nämlich zu den besten. Im Leistungsbericht des Landeskontrollverbandes der Milchviehhalter ist der Familienbetrieb in der Kategorie Fleckvieh Spitzenreiter im Bezirk. „Landwirtschaft muss man leben, um am Ende ein gutes Ergebnis zu erzielen. Gute Zusammenarbeit am Hof, Weiterbildung und dauerhafte Erneuerung und Modernisierung des Betriebes, das alles macht sich bezahlt“, sagt Senior-Landwirt Hans Rinner (66). Den Betrieb bewirtschaftet die gesamte Familie unter anderem Junglandwirtin Gerlinde Rinner (28) mit ihren Eltern Hans und Annelies sowie ihrem Cousin Peter, der auch am Hof wohnt.